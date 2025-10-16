L'omaggio al rivoluzionario sassofonista e fondatore dei Weather Report, Wayne Shorter, eseguito da uno straordinario quartetto di grandi interpreti contemporanei del jazz tricolore: "Shorter's Vision" è il nuovo appuntamento dal vivo nella stagione 2025 del Bflat di Cagliari, previsto per venerdì 17 a partire dalle 21:30. Gli apprezzati jazzisti isolani Laura J Marras e Alessandro Di Liberto suoneranno con altri due artisti d'eccezione, Enzo Zirilli e Alessandro Maiorino.

Wayne Shorter non fu tra i padri del jazz moderno nell'immediato dopoguerra, ma nel 1958 fece il suo ingresso in una scena profondamente d'avanguardia.

Infatuatosi della complessità sonica del genere bebop, guadagnò le prime attenzioni come sax tenore dei Jazz Messengers di Art Blakey, tra i maggiori esponenti del ben più dinamico stile hard bop. Dopo aver sperimentato con il jazz modale, il giovane Shorter si trasferì nel Second Great Quintet di Miles Davis, una palestra che lo porterà a restare con Davis anche dopo la fine del Quintet, partecipando ai capolavori del jazz-fusion "In a Silent Way" e "Bitches Brew". Ma nel 1970 ebbe inizio il capitolo più celebre, nella creazione degli iconici Weather Report con il tastierista Joe Zawinul e il bassista Miroslav Vitouš, dando vita ad un gruppo che negli anni a venire avrebbe accolto Jaco Pastorius, Peter Erskine e Omar Hakim e spaziato tra musica funk, influenze latine ed etniche e afro-futurismo.

Con arrangiamenti originali nelle reinterpretazioni delle principali composizioni firmate dal sassofonista, il progetto Shorter's Vision si esibirà venerdì sera in un omaggio che sarà ben più che un tributo, visti gli elementi d'eccezione che compongono il quartetto.

A guidarlo sarà il sax soprano di Laura J Marras, già parte dell'Orchestra jazz del Conservatorio di Cagliari e dell'Orchestra Sardica di Paolo Nonnis, a cui si aggiungerà la maestria al piano di Alessandro Di Liberto, che ha recentemente collaborato con Marras nel nuovo disco "Punti di Vista", in un gruppo completato dal batterista torinese Enzo Zirilli e dal bassista romano Alessandro Maiorino, due volti noti nel jazz italiano e con numerosi progetti all'attivo.

