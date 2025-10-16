Dopo l’anteprima di ieri a Nuoro e varie tappe in giro per l’Isola, “Storia di un riscatto” arriverà in Gallura la settimana prossima. Il film diretto da Stefano Odoardi, che ricostruisce il caso reale del rapimento di Giuseppe Vinci avvenuto in Sardegna nel 1994, sarà presentato martedì 21 ottobre al Cinema Teatro Olbia.

Introdotta da Marco Navone, la pellicola che racconta il sequestro più lungo dell’Anonima Sequestri, in cui l’imprenditore di Macomer, allora 31enne, fu tenuto prigioniero per 310 giorni in una sorta di bara di compensato di 190 x 180 x 190 cm, sarà accompagnata da Odoardi e da Vinci, che nel film interpreta il ruolo del padre Lucio, che fece di tutto per liberarlo pagando un riscatto di 4 miliardi e 250 milioni delle vecchie lire.

“Storia di un riscatto” si concentra sulle difficoltà della famiglia, sull’importanza delle mobilitazioni popolari, e in particolare quelle guidate dalla moglie di Vinci, Sharon, e sulle conseguenze economiche e sociali del sequestro, che comportò il fallimento di una fiorente attività e il licenziamento di un importante numero di addetti, effetti drammatici e collaterali di una vicenda drammatica.

Appuntamento alle 17.30 per la presentazione; seguirà alle 18 la proiezione del film.

