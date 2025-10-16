È dedicato al poeta ottocentesco Jules Laforgue lo spettacolo che chiude il 4° festival "Plays!" organizzato dalla compagnia La botte e il cilindro. Domenica alle 19 il Teatro Astra di Sassari ospita "Gran Cabaret Au Clair De Lune omelette a Jules Laforgue".

Il lavoro prodotto da Tide e dalla compagnia sassarese di casa è adatto per un pubblico dai 14 anni in su. Di e con Simona Pintus per la regia di Pier Paolo Conconi lo spettacolo nasce dall’approccio con l'opera di uno dei poeti più potenti e visionari del panorama mondiale. La sua poetica si snoda tra lune, sogni, donne e madri che non creano una contrapposizione ma quasi un perfetto incastro – costruito con una sottile quanto tagliente ironia- col tema del lugubre, della morte, di strane visioni di scheletri che danzano indossando tonache e frac.

Lo spettacolo è un accoglimento a tratti avanguardistico della poetica di Laforgue tradotta nello spazio teatrale attraverso un percorso che accompagna lo spettatore in una trasformazione dandystica e umoristica che avviene sotto la luce lunare, sotto l’occhio vigile della luna stessa, che è faro e approdo. La natura umana è esplorata nella sua mutevolezza e rigidità, attraverso le contraddizioni che permangono nonostante il passo delle epoche.

