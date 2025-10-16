Un artista poliedrico che vanta una straordinaria carriera, i cui successi spaziano dalla musica fino al cinema: a Cagliari e Sassari è in arrivo, per le date di The Jazz Club Network, il trombettista, cantante e compositore statunitense Jumaane Smith, collaboratore per ben cinque album vincitori di Grammy Awards e storica spalla di Michael Bublé. Smith e il suo quartetto si esibiranno al Jazzino di Cagliari venerdì 17 e sabato 18, per poi spostarsi al Vecchio Mulino di Sassari domenica 19. Un'altra perla del cartellone 2025, organizzato dal CeDac e dall'associazione Il Jazzino.

Jumaane Smith è uno di quegli artisti che, pur spesso dietro le quinte e senza attirare troppe attenzioni, ha fatto la storia del jazz contemporaneo negli ultimi trent'anni: non solo i cinque album insigniti dal Grammy hanno venduto oltre sessanta milioni di copie e la sua tromba ha accompagnato Bublé per oltre diciott'anni, ma l'artista ha anche recitato e suonato nell'indimenticabile film di Spielberg "West Side Story", oltre ad essere nominato agli Emmy per due performance televisive e aver suonato al fianco di Stevie Wonder in una leggendaria esibizione alla premiazione dei Grammy. E se già questo non lo rendesse un artigiano unico nel mestiere, impossibile non ricordare anche i suoi contributi per Quincy Jones, Herbie Hancock, Aretha Franklin, Barbra Streisand, Alicia Keys e tanti altri nomi grossi, come pure una carriera solista divisa tra album in studio – gli acclamati "I Only Have Eyes For You", "When You're Smiling" e "Come on Home" – e colonne sonore per film interattivi. Dopo aver calcato i palchi più iconici del jazz internazionale, Jazz At Lincoln Center e Birdland Jazz Club tra tutti, Smith ora porta la sua musica nell'Isola, accompagnato in quartetto dai musicisti Lorin Cohen (basso elettrico), Elijah Cole (chitarra) e Carmen Intorre Jr. (batteria), per tre serate di pura maestria jazzistica.

Mentre il debutto di venerdì 17 al Jazzino prevederà un solo concerto alle 21:30, per la serata di sabato i set saranno ben due (uno alle 19.30 e l'altro alle 22), sempre al locale cagliaritano. Per la data di domenica Smith e compagni si sposteranno al Vecchio Mulino di Sassari, dove la musica avrà inizio dalle 19.

