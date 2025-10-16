Un palco, un’unica passione, quasi cento musicisti uniti per un’esperienza indimenticabile. Arriva a Quartu “Rock’n cricca”, il primo evento in Sardegna che riunisce una “mega band” di musicisti di ogni età, dai giovani in età prescolare ai veterani che ormai si godono la pensione, per celebrare l'amore per la musica rock e il valore della collaborazione.

L’evento, ispirato al celebre “Rockin’100”, nasce da un’idea del maestro Giuseppe Cocco ed è realizzata in collaborazione con l’associazione “La Quinta Mobile” di Suelli.

L’obiettivo è chiaro: connettere musicisti di tutta la Sardegna, creare nuove amicizie e gettare le basi per future collaborazioni. Rock’n Cricca infatti non è solo un concerto, ma una vera e propria festa dell’inclusività, dove l’unione di persone con esperienze musicali diverse permette di creare legami speciali.

Il 19 ottobre 2025, a partire dalle 16.30, il Parco Andrea Parodi di Flumini, a Quartu Sant’Elena, si trasformerà nel palcoscenico di questa straordinaria performance. I batteristi, ma anche i chitarristi e i bassisti, senza tralasciare i cantanti comporranno la ‘cricca’ e suoneranno una scaletta di brani che hanno fatto la storia del rock, guidati da un direttore artistico e da una band di professionisti.

L’evento, aperto a un pubblico di ogni età, si inserisce nel programma "Quartu-Estate 2025 - Ripensare la città e le città”, finanziato dal Comune di Quartu, con l’obiettivo dichiarato di favorire la crescita della cultura all’interno della comunità e trovare motivi ispiratori per i più giovani. Nel caso specifico il coinvolgimento attivo nel mondo della musica - con la partecipazione comunque totalmente gratuita - intende abbracciare più generazioni.

A seguire, alle 18.30, l’atmosfera si scalderà ulteriormente con il Drum Show del talentuoso batterista internazionale Mike Terrana, icona della musica rock e metal. Per gli appassionati del genere è un’occasione davvero imperdibile per vedere dal vivo un professionista apprezzato e stimato in tutto il mondo. In oltre 40 anni di carriera, infatti, lo statunitense si è esibito nei palcoscenici internazionali più prestigiosi, collaborando con grandi e affermate star come Steve Lukather, fondatore e leader dei Toto, Jennifer Batten, chitarrista di Michael Jackson, Tarja Turunen, ex cantante dei Nightwish, e con band metal del calibro di Gamma Ray, Rage, Masterplan.

