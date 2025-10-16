Ariete: Ricordatevi che fermarvi non è fallire. A volte la forza sta nel sapere quando dire “basta, per oggi”.

Toro: Oggi e sempre il vostro valore non si misura in risultati. Concedetevi di essere, non solo di fare.

Gemelli: Pensateci: meno scelte vuol dire più pace. Fate spazio al silenzio: lì si nasconde la vostra prossima idea.

Cancro: Non tutto va curato allo stremo delle forze. Lasciate che certe cose si sfilaccino: è così che respirano.

Leone: Ricordate: dagli altri siete considerati più di quanto pensiate. Ma ora tocca a voi ascoltare voi stessi.

Vergine: Non servono sempre prove, né perfezione. Essere presenti basta in una relazione: tutto il resto si aggiusta.

Bilancia: Quella risposta che aspettate smetterà di servire appena smetterete di cercare. E forse la sapete già!

Scorpione: Difendersi sempre vi stanca allo sfinimento. Provate a disarmarvi un poco, anche solo per voi.

Sagittario: Un piccolo passo fuori dall’abitudine può cambiare il vostro orizzonte intero. Provate qualcosa di nuovo!

Capricorno: Non tutto è strategia. Anche la dolcezza ha i suoi obiettivi, e li raggiunge meglio. Dategli una possibilità.

Acquario: Una strana idea vi gira in testa: ascoltatela. È diversa, sì, ma è anche vostra. Provateci con forza!

Pesci: Lasciate andare chi non vi vede. E guardate voi, con più gentilezza: a volte non ne vale la pena.

© Riproduzione riservata