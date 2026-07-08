Un'annuale ricorrenza per la musica dal vivo e la comunità ospitante, che prende il via sulle note di un'immortale scuola: tutto pronto a Villa Siotto per la quinta edizione di Sa*Rock Festival, che dal 9 all'11 luglio animerà di nuovo Sarroch per ben quattro serate di concerti: ospiti non soltanto le star Marlene Kuntz e Zen Circus – precedute da formazioni e artisti locali – ma anche gli iconici Bull Brigade, in scena giovedì per un'apertura dedicata ai cinquant'anni del punk,

Nell'eloquente titolo "Punk's not dead" e in una speciale occasione a ingresso gratuito, le porte della storica cornice cittadina apriranno alle 18, con gli spettatori più puntuali che saranno accolti dalle prime tre band in cartellone. Si andrà dall'emo-gaze dei cagliaritani Fangosberla, all'esordio l'anno scorso con l'extended-play "Tutto bene quel che finisce", ai veterani dal Sarcidano K'e-K'e-M, con il loro zilleri rock tinto di hardcore e rock'n'roll e impresso per un'ottava volta sul nuovo "Ritorno nel Cuneo".

Ma il palco sarà calcato anche dai britannici Sharp Class, giovane trio di Nottingham dalle sonorità punk – ibridate con power pop, rock tradizionale e britpop – alla prima assoluta nell'Isola, e con all'attivo gli album "Tales of a Teenage Mind" (2022) e "Welcome To The Matinee Show" (2024). E proprio loro lasceranno poi spazio agli attesi headliner, i Bull Brigade: attivi sin dal 2006 nella metropoli torinese, in vent'anni di carriera tra palchi e studio il quintetto è asceso nel pantheon del punk tricolore contemporaneo, arrivando a collaborare con Ska-P, 99 Posse, Punkreas e altri ancora. Di quest'anno è l'ultimo album "Perché Non Si Sa Mai", che prosegue l'esplorazione melodica iniziata già nel 2021.

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