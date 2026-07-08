L’Arena in Fiera di Cagliari si prepara a celebrare il genio di Michael Jackson con lo spettacolo “Michael Jackson tribute experience”.

Appuntamento il 23 luglio, a partire dalle 22, con l’evento che rientra nel programma della XX edizione del festival “La Musica che gira intorno”, organizzato da La Via del Collegio, e che fa parte del nuovo tour di “Legend - The Show”, che torna con nuove coreografie, nuovi arrangiamenti orchestrali ed effetti speciali inediti.

Lo spettacolo è un omaggio alla carriera eccezionale del Re del Pop, impersonato sul palco da Wendel Gama, considerato uno dei migliori imitatori di Michael Jackson: nell’occasione sarà possibile attraversare la carriera dell’artista americano, scomparso 17 anni fa, con le sue più grandi hit, da “Billie Jean” a “Thriller”, da “Smooth Criminal” a “Man in the Mirror”, passando per “Beat It”, “Black or White”, “The Way You Make Me Feel” e tante altre.

Il corpo di ballo farà il resto, ricreando sul palco le iconiche coreografie di Jackson e trasportando gli spettatori nel mondo di una delle leggende della musica internazionale.

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