Aveva promesso che sarebbe ritornato a Porto Torres per esibirsi in concerto, dopo l’annullamento dell’evento programmato lo scorso anno, a causa di un malore improvviso che lo aveva costretto a fermarsi. Il cantante cagliaritano, Marco Carta, sarà il protagonista della Festa dei Muratori, in calendario il 1 agosto, la due giorni organizzata ai piedi della Torre Aragonese dall’associazione Via Libio 53, dal Comitato della Madonna degli Angeli, in collaborazione con l’associazione Le Botteghe Turritane e il patrocinio del Comune di Porto Torres. Non solo spettacolo, musica e cabaret, ma anche la celebrazione del rito in onore della patrona dei muratori.

Il vincitore del talent show Amici di Maria De Filippi culminato con il primo posto al Festival di Sanremo 2009, salirà sabato 1 agosto alle 21.30, sul palco allestito davanti alla torre, preceduto alle 20 dallo spettacolo musicale Dj set con Russo e Daniel Virdis. Il successo di Marco Carta è testimoniato dai vari riconoscimenti ottenuti nella sua lunga carriera di artista, tra cui vari TRL Awards e Music Awards, due Venice Music Awards, due Kids' Choice Awards, due Latin Music Italian Awards, un Premio Barocco, un Premio Roma Videoclip. Parallelamente alla sua carriera di cantante, ha all'attivo la pubblicazione di un'autobiografia, “Ho una storia da raccontare” e l'esperienza come doppiatore nel film d'animazione Impy Superstar - Missione Luna Park. La prima serata si concluderà con il live music della Dep Band di Gavino Depalmas. Domenica 2 agosto alle 18 è prevista la santa messa celebrata presso la basilica di San Gavino e a seguire la processione. La manifestazione è stata resa possibile grazie al contributo concesso dai tanti imprenditori, commercianti, artigiani e professionisti della città.

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