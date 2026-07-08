Ariete: State per dare una svolta alla vostra vita. Il successo che sognate da tempo è molto vicino.

Toro: Siete testardi e schietti ma attenti a non usare le vostre parole per ferire una persona che vi vuole bene.

Gemelli: Siete persone fantasiose e ricche di creatività. Sfruttate questo momento per dar vita ai vostri sogni...

Cancro: Gli amici sono la vostra salvezza. In questi giorni avete davvero bisogno del loro appoggio...

Leone: Ultimamente avete una forza incredibile. Sfruttate il momento per dedicarvi ad attività all’aria aperta.

Vergine: Se alcune cose non sono andate come speravate non vuol dire che in futuro non potranno cambiare.

Bilancia: Dopo un periodo di difficoltà vi siete finalmente ripresi. Un giorno speciale si avvicina...

Scorpione: Avete da poco intrapreso una nuova strada, fidatevi del vostro istinto e continuate a camminare.

Sagittario: Avete in mente un buon progetto. Consigliatevi con il vostro partner per decidere come agire.

Capricorno: La vostra saggezza può diventare un limite, a volte fa bene pensare un po’ fuori dagli schemi.

Acquario: In questo momento i vostri desideri si stanno realizzando. Abbiate più fiducia anche nel futuro.

Pesci: Siete anime forti ma delle volte avete bisogno di credere di più in voi stessi e nelle vostre capacità.

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