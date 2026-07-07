Un mercoledì alla scoperta di Giorgino, con "Kar El"La rassegna dedicata al capoluogo al Villaggio Pescatori con visita guidata, narrazione, poesia e musica dal vivo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una rassegna sulle tracce di luoghi celati ma di ricchi di storia del capoluogo, in un appuntamento estivo in riva al Golfo: fanno ritorno mercoledì 8 gli appuntamenti di "Kar El - La Città di Dio", puntando stavolta il focus sul culto di Sant'Efisio nell'iconico Villaggio dei Pescatori, a partire dalle 18:30.
Con partenza da via Pula 32, davanti al ristorante sul lungomare, inizia il nuovo tour di "A Bellu A Bellu" dedicato proprio al santo e martire paleocristiano, sotto la guida del ricercatore storico Maurizio Pretta nella passeggiata culturale realizzata in collaborazione con Trip Sardinia.
È poi la Chiesa di Nostra Signora di Fatima, al centro del piazzale del borgo, a ospitare il successivo storytelling con protagonisti Mauro Dadea e Pretta, dalle 20 con una nuova puntata de "Le Periferie del Mare". E mezz'ora dopo segue poi il concerto narrativo targato la Casa di Suoni e Racconti, dal titolo "Mutetus a Otu Frames - Attraverso lo schermo": in scena Carlo Porru, Marta Proietti Orzella e Marco Secchi come voci e suonatori di giocattoli sonori, nell'accompagnamento di Andrea Congia alla chitarra classica e al sintetizzatore e nella speciale partecipazione del poeta improvvisatore Piero Fenu, insieme al basciu e contra Mei & Manca.