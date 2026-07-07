Una rassegna sulle tracce di luoghi celati ma di ricchi di storia del capoluogo, in un appuntamento estivo in riva al Golfo: fanno ritorno mercoledì 8 gli appuntamenti di "Kar El - La Città di Dio", puntando stavolta il focus sul culto di Sant'Efisio nell'iconico Villaggio dei Pescatori, a partire dalle 18:30.

Con partenza da via Pula 32, davanti al ristorante sul lungomare, inizia il nuovo tour di "A Bellu A Bellu" dedicato proprio al santo e martire paleocristiano, sotto la guida del ricercatore storico Maurizio Pretta nella passeggiata culturale realizzata in collaborazione con Trip Sardinia.

È poi la Chiesa di Nostra Signora di Fatima, al centro del piazzale del borgo, a ospitare il successivo storytelling con protagonisti Mauro Dadea e Pretta, dalle 20 con una nuova puntata de "Le Periferie del Mare". E mezz'ora dopo segue poi il concerto narrativo targato la Casa di Suoni e Racconti, dal titolo "Mutetus a Otu Frames - Attraverso lo schermo": in scena Carlo Porru, Marta Proietti Orzella e Marco Secchi come voci e suonatori di giocattoli sonori, nell'accompagnamento di Andrea Congia alla chitarra classica e al sintetizzatore e nella speciale partecipazione del poeta improvvisatore Piero Fenu, insieme al basciu e contra Mei & Manca.

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