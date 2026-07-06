Giovedì 9 luglio a partire dalle 21.30 Cinema delle Terre del Mare approda per la prima volta a Castelsardo: una nuova rotta per il Festival che, al Molo di Maestrale del porto turistico, porta una serata dedicata ai racconti, ai viaggi e alle radici del Mediterraneo.

Per la sezione Arcipelaghi, alle ore 21.30 sarà proiettato “Nemos. Andando per mare. Odissea di un pastore di capre inabile al nuoto” di Marco Antonio Pani, vincitore del premio come miglior lungometraggio al Foggia Film Festival 2025. Una rilettura visionaria e ironica dell’Odissea, ambientata in una Sardegna insieme vicina e straniera, mitica e contemporanea. Un film corale fatto di leggende, poesia, musica e storie popolari, dove il viaggio di Ulisse diventa il filo per raccontare fantasia, solitudine, desiderio e appartenenza.

Interverranno il regista Marco Antonio Pani e parte del cast. Hanno collaborato La Gecas/ Marina di Castelsardo - Porto Turistico , la capitaneria di Porto e la Proloco Castelsardo.

L'ingresso è libero.

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