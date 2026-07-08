Trittico di concerti gratuiti nella cattedrale di Santa Maria ad Alghero per il Festival del Mediterraneo 2026, manifestazione musicale ideata e curata dall’Associazione Arte in Musica, con la direzione artistica del maestro Ugo Spanu.

Stasera alle 21 la Rassegna Internazionale Organistica ha per protagonisti Antonio e Matteo Frigè, impegnati nella serata “Il virtuoso dialogo”. Il padre Antonio è clavicembalista e organista, il figlio Matteo è trombettista. Il programma è interamente dedicato alla musica barocca.

Giovedì, sempre alle 21, nuovo appuntamento della rassegna Notturni Contemporanei, promossa dai Conservatori di Sassari e Cagliari in collaborazione con l’Associazione Arte in Musica. La serata sarà aperta dall’ensemble di sax del Conservatorio “G. P. da Palestrina” di Cagliari, formato da Letizia Castronovo al sax soprano, Francesco Maria Musu al sax alto, Elisabetta Lampis al sax tenore e Valentina Spada al sax baritono, con la direzione di Diego Masala. Saranno eseguite composizioni di Jean-Baptiste Singelée, Javier Girotto, Pedro Iturralde e dello stesso Diego Masala. Gabriele Pampiro (clarinetto) e Walter Masala (pianoforte) del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari suoneranno musiche di Igor Stravinskij, Heinrich Baermann, Darius Milhaud e dell’allievo Diego Aresu.

Il terzo appuntamento è previsto per venerdì 10 luglio sempre alle 21 con un recital organistico affidato a Bernhard Marx, già organista titolare della Johanneskirche di Friburgo e, dal 2011, titolare del maestoso duomo di St. Blasien (Baden-Württemberg), di cui è anche direttore artistico del celebre festival di musica sacra. Il programma attraverserà epoche e stili diversi.

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