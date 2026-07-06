Francesca Barra lascia in anticipo la conduzione di “4 di Sera Weekend”, il programma di approfondimento di Rete 4 che conduce insieme a Roberto Poletti. Non un addio definitivo, ma una pausa dettata da ragioni strettamente personali.

«Vi chiedo scusa ma devo interrompere per fare un annuncio: è doveroso farlo», ha esordito la giornalista alla fine della puntata di domenica sera. «Questa sera interromperò anticipatamente il mio periodo di conduzione con 4 di Sera Weekend. Questa è la terza estate di conduzione insieme al mio collega e amico Roberto Poletti, ma come sapete sto vivendo un periodo difficile. La mia famiglia ha bisogno di me».

La conduttrice ha quindi voluto ringraziare Mediaset, l'editore e l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi per la vicinanza dimostrata. «Grazie non solo per avermi scelta, ma anche per avermi concesso la possibilità di fermarmi nel momento più opportuno», ha detto, salutando la redazione che ha definito «una famiglia professionale».

«Mi aveva già accennato questa decisione. Dico solo a Francesca che questo è un semplice arrivederci. Ci rivediamo presto. Sembrava un addio, ma è soltanto un arrivederci», le parole di Poletti che dunque, per il momento, continuerà a condurre da solo.

La decisione arriva a poche settimane da un momento particolarmente doloroso per la giornalista. Lo scorso 16 giugno aveva annunciato sui social la scomparsa del padre, Francesco Michele, un lutto che ha profondamente segnato le ultime settimane e che potrebbe aver inciso sulla scelta di fermarsi temporaneamente per dedicarsi ai propri affetti.

(Unioneonline/D)

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