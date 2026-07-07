Francesco Renga costretto a scendere da un volo Ryanair in partenza da Brindisi e diretto a Orio al Serio dopo alcuni momenti di tensione a bordo.

Secondo il racconto di alcuni passeggeri, al cantautore sarebbe stato contestato già al gate un bagaglio ritenuto troppo grande per essere trasportato in cabina. Dopo una discussione con il personale aeroportuale, la situazione sembrava essersi risolta con il pagamento del supplemento previsto. Prima dell'imbarco, Renga si sarebbe anche fermato a scattare alcune fotografie con i fan che lo avevano riconosciuto.

Le tensioni, però, sarebbero riprese una volta a bordo. Sempre secondo le testimonianze, il cantante avrebbe manifestato irritazione per il ritardo accumulato dal volo, confrontandosi duramente con alcuni membri dell'equipaggio e con altri passeggeri. L'intervento di uno steward non sarebbe bastato e il comandante, con l’aereo già in movimento, avrebbe deciso di intervenire riportando il velivolo al gate. A quel punto Renga e il suo accompagnatore sarebbero stati invitati a scendere perché, secondo la valutazione dell'equipaggio, non sussistevano le condizioni per proseguire il viaggio.

La scena è stata ripresa con gli smartphone da diversi passeggeri e i video hanno iniziato rapidamente a circolare sui social. L'aereo, già in ritardo di circa mezz'ora, è poi decollato intorno alle 00.30.

Al momento né Renga né Ryanair hanno diffuso una versione ufficiale dell'accaduto.

(Unioneonline/D)

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