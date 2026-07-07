Cosa dicono le stelle per il 7 luglioLa giornata segno per segno
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Ariete – Provate a cambiare le vostre abitudini. La monotonia vi sta rendendo molto nervosi ultimamente.
Toro – La vostra relazione di coppia sta attraversando un periodo di crisi. Non abbiate fretta di decidere.
Gemelli – La vostra perseveranza vi farà trovare presto un lavoro stimolante e che vi piaccia davvero.
Cancro – Amate stare in mezzo alla gente ma in questo momento avete bisogno di ritagliarvi del tempo per voi.
Leone – State aspettando un viaggio da tempo. Una destinazione lontana potrebbe essere la scelta giusta.
Vergine – Il vostro partner potrebbe pensare che dedicate troppo tempo al lavoro. Organizzategli una sorpresa.
Bilancia – Sarà una giornata ricca di impegni. Si avvicina un evento importante per voi che vi darà tante soddisfazioni.
Scorpione – Siete delusi dal comportamento di un vostro amico. Parlate con lui e fategli capire cosa vi ferisce.
Sagittario – Questa settimana andate un po’ a rilento, la stagione estiva vi sta affaticando. Trovate delle attività rilassanti.
Capricorno – Siete alla ricerca di nuovi stimoli. Cercate di trovare qualcosa di nuovo e mettevi alla prova.
Acquario – Tutto sembra andare a gonfie vele, attenti però: una persona vicina potrebbe nascondere un segreto.
Pesci – Dolci ma anche testardi. La vostra tenacia vi aiuta, ma ogni tanto si fa spazio in voi un po’ di malinconia.