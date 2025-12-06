Un format che a suo tempo rivoluzionato la concezione di vita notturna a Cagliari, e che fa ritorno per una domenica nel verde: domani a Campidarte (Ussana) si accenderanno le luci per il Lemon Fest, riedizione dell'iconico Party oggi in formato di rassegna. Dieci ore consecutive di musica non-stop, tra numerosi dj-set e perfomance visive. 

Le porte dell'agriturismo-club ussanese apriranno alle 17:30, dove ad accogliere il pubblico ci sarà l'impianto di luci e visuals creato dall'artista e dj Spazio Vuoto, che accompagnerà le esibizioni per il resto della serata. Spazio Vuoto sarà inoltre attivo alla consolle, alternando le proprie selezioni con quelle di NazarCivuAmazig'TanoBlank TapesGavinoAlo e il collettivo di Iglesias Bucato Fresco, già noto per altre iniziative artistiche e giovanili.

Ben più quindi che una ripetizione delle memorabili serate targate Lemon Party, in una celebrazione della musica elettronica e della vita notturna alternativa che andrà a concludersi poco prima dell'alba.  

