Un format che a suo tempo rivoluzionato la concezione di vita notturna a Cagliari, e che fa ritorno per una domenica nel verde: domani a Campidarte (Ussana) si accenderanno le luci per il Lemon Fest, riedizione dell'iconico Party oggi in formato di rassegna. Dieci ore consecutive di musica non-stop, tra numerosi dj-set e perfomance visive.

Le porte dell'agriturismo-club ussanese apriranno alle 17:30, dove ad accogliere il pubblico ci sarà l'impianto di luci e visuals creato dall'artista e dj Spazio Vuoto, che accompagnerà le esibizioni per il resto della serata. Spazio Vuoto sarà inoltre attivo alla consolle, alternando le proprie selezioni con quelle di Nazar, Civu, Amazig', Tano, Blank Tapes, Gavino, Alo e il collettivo di Iglesias Bucato Fresco, già noto per altre iniziative artistiche e giovanili.

Ben più quindi che una ripetizione delle memorabili serate targate Lemon Party, in una celebrazione della musica elettronica e della vita notturna alternativa che andrà a concludersi poco prima dell'alba.

