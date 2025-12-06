Cosa dicono le stelle per il 6 dicembreLe giornata segno per segno
Ariete: Le ferie si avvicinano, e così vi assale un senso di vuoto. I sogni lasciati nel cassetto: come tirarli fuori?
Toro: Oggi la vostra stella sembra brillare meno del solito? Evitate di trarre conclusioni prima del previsto...
Gemelli: Avete un folle bisogno di chiedere spiegazioni, ma chi può darvele tace. Virtù rara la pazienza: coltivatela!
Cancro: Lasciatevi sorprendere dall’ironia, anche quando vi sembrerà fuori luogo. Vi solleverà il morale a terra.
Leone: Avete la straordinaria capacità di parlare a sproposito, ma chi vi ama lo sa: solo così si diventa dei saggi...
Vergine: Imperfetti, ma felici: sia il vostro mantra per oggi, quando credere in voi stessi non vi risulterà così facile.
Bilancia: Quando vi sentite messi alle strette vi ribellate, ma soltanto interiormente. Un bello sfogo vi servirebbe.
Scorpione: Il caso non ha nessunissima voglia di darvi una mano, quindi dategliela voi: create situazioni favorevoli!
Sagittario: Obiettivo della giornata: esserci con tutti voi stessi in tutto ciò che fate. A patto che non si tratti di lavorare...
Capricorno: Vi chiudete a riccio per un commento di un parente. Forse, però, siete voi a giudicarvi: nessuno vi accusa.
Acquario: Non pensare al passato? Controproducente, se gli avete lasciato un pezzo di voi. Riavvolgete il nastro...
Pesci: Emozioni in ritirata? Forse state solo vivendo una fase di “freezing”, ma non siete diventati apatici.