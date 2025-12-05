Un'acclamata rassegna di musica, che per oltre dieci anni ha animato l'Ogliastra e che oggi arriva anche nel capoluogo: dal 6 al 18 dicembre Cagliari testimonierà la versione invernale del Set To Sun Fest, manifestazione organizzata dall'associazione Quiescenza e dedicata alle sonorità d'avanguardia, con ben quattro date in programma. Mentre le prime tre avranno luogo all'Auditorium del Palazzo Cis, l'appuntamento finale sarà ospitato al Cueva Rock di Quartucciu: tra gli ospiti, Mammal Hands dal Regno Unito, Gianni Maroccolo e la band culto Zu.

Sin dagli albori, il Fest si propone di portare insieme bellezza paesaggistica e ricerca musicale, con l'ultima edizione che l'anno scorso ha acceso la Marina di Cardedu. Mettendo il focus su generi come rock, jazz, elettronica, world music e valorizzando le più recenti forme di espressione sonora, Set To Sun approda a Cagliari con un programma notevole.

Per sabato 6, alle 21, primi in scaletta i britannici Mammal Hands, che dopo Milano voleranno nel capoluogo per l'unica altra data italiana. Considerati tra le più notevoli formazioni della scena nu-jazz europea, miscelano l'uso di strumenti analogici come fiati, piano e batteria con contaminazioni più sintetiche, dal minimalismo alla trance dal passo ipnotico.

Giovedì 11, sempre alla stessa ora, sarà il turno di un duo di visionari, quello di Gianni Maroccolo e Hugo Race. Iconico bassista di Cccp, Litfiba, Marlene Kuntz e guru della musica tricolore il primo, chitarrista e produttore ex membro dei Bad Seeds di Nick Cave il secondo, insieme portano il progetto "The Vigil", tra suono, parola e cupa introspezione.

Si cambia registro domenica 14, ancora alle 21 con il monologo "Periodo Refrattario" dello stand-up comedian Carmine Del Grosso: un'esperienza dall'ironia tagliente, tra riflessioni generazionali ed esistenziali sul senso di smarrimento nella complessità ipercontemporanea, in una dimensione essenziale com'è quella dell'arte stand-up.

La chiusura di giovedì 18 trasferirà la musica dal Palazzo Cis al Cueva, in un'assoluta anteprima mondiale del nuovo "Ferrum Sidereum" del vero e proprio orgoglio italico Zu: una delle band più radicali e innovative nel contesto europeo, da sempre con le sue sferzate di rumorismo, jazz d'avanguardia, metal industriale e rock dai tempi dispari e "matematici". Attivo fin dal 1997 e di origini romane, lo storico trio offrirà al pubblico del capoluogo un'esperienza rara ed esclusiva.

