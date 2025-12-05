Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: L’atmosfera invernale vi mette di buon umore e stimola ricordi piacevoli. Occhio a non esagerare, però...

Toro: Qualcuno potrebbe infastidirsi ai vostri continui tentativi di dialogo. Lasciategli i giusti spazi...

Gemelli: “Occhio per occhio, dente per dente”, invece oggi vi stupirete ad agire in modo molto inaspettato.

Cancro: È un periodo speciale, anche se stancante. Godetevi i momenti trascorsi con il partner, potrebbero mancarvi.

Leone: Eccentrici o bisognosi di attenzione? Chiedetevi che cosa provino gli altri prima di accusarli di qualcosa.

Vergine: L’ansia dei regali ha già cominciato a farsi sentire, ma se quest’anno cambiaste la tradizione? Valutate.

Bilancia: L’invidia è una brutta bestia, ne sapete qualcosa. Tenete il cuore “acceso” per scoprire dove si annida.

Scorpione: Tendete ad appesantire gli altri con le vostre aspettative, ma è il momento di cambiare. Iniziate oggi!

Sagittario: La tristezza quasi mai va ascoltata: smettete di dialogare con i pensieri bui e starete presto molto meglio.

Capricorno: Qualcuno si accorgerà del vostro cambiamento: avete finalmente fatto pace con quelle ferite passate...

Acquario: Brulicate di idee, senza sapere bene quale mettere a terra. Lasciatevi guidare dall’istinto stavolta...

Pesci: Non vi sentite di optare per la scelta più difficile, è comprensibile. Sappiate però che ne sareste all’altezza.

