Cosa dicono le stelle per il 5 dicembreLe previsioni degli Astri per la giornata di oggi, segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete: L’atmosfera invernale vi mette di buon umore e stimola ricordi piacevoli. Occhio a non esagerare, però...
Toro: Qualcuno potrebbe infastidirsi ai vostri continui tentativi di dialogo. Lasciategli i giusti spazi...
Gemelli: “Occhio per occhio, dente per dente”, invece oggi vi stupirete ad agire in modo molto inaspettato.
Cancro: È un periodo speciale, anche se stancante. Godetevi i momenti trascorsi con il partner, potrebbero mancarvi.
Leone: Eccentrici o bisognosi di attenzione? Chiedetevi che cosa provino gli altri prima di accusarli di qualcosa.
Vergine: L’ansia dei regali ha già cominciato a farsi sentire, ma se quest’anno cambiaste la tradizione? Valutate.
Bilancia: L’invidia è una brutta bestia, ne sapete qualcosa. Tenete il cuore “acceso” per scoprire dove si annida.
Scorpione: Tendete ad appesantire gli altri con le vostre aspettative, ma è il momento di cambiare. Iniziate oggi!
Sagittario: La tristezza quasi mai va ascoltata: smettete di dialogare con i pensieri bui e starete presto molto meglio.
Capricorno: Qualcuno si accorgerà del vostro cambiamento: avete finalmente fatto pace con quelle ferite passate...
Acquario: Brulicate di idee, senza sapere bene quale mettere a terra. Lasciatevi guidare dall’istinto stavolta...
Pesci: Non vi sentite di optare per la scelta più difficile, è comprensibile. Sappiate però che ne sareste all’altezza.