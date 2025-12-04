X Factor comincia adesso. Maria Sole Pollio, conduttrice dell’Ante Factor, dà il via all’attesissima finale da Piazza del Plebiscito a Napoli.

La Sardegna e Sinnai sostengono il suo eroCaddeo. Tutti i giudici sono in gara: con l’ex vincitore del Radiolina Contest Achille Lauro, e poi Delia della squadra di Jake La Furia, l’underdog Rob con Paola Iezzi e PierC sostenuto da Francesco Gabbani.

Sedicimila persone fanno festa nell’abbraccio del colonnato di una delle piazze più belle d'Italia, davanti all’enorme palco da 1.000 metri quadri a forma di X dove con la guida dell'esperta Giorgia, l'accompagnamento di 50 ballerini, effetti speciali e fuochi d'artificio.

Tre le manche previste: la prima My Song con eroCaddeo che incanta la piazza con “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano. Delia celebra la tradizione partenopea con “Cu'mme”, interpretata da Roberto Murolo e Mia Martini, PierC propone “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper, per Rob “Città vuota” di Mina.

A seguire seconda manche con i quattro Best Of, un medley che riassume il percorso di ognuno (per Caddeo “...E penso a te” di Lucio Battisti, “Sere Nere” di Tiziano Ferro e “La Cura” di Franco Battiato). Infine la manche inedito, perfetta per ricordarci che con “Punto” Damiano ha dimostrato di poter camminare con le proprie gambe, visto che in poche settimane ha raggiunto numeri e posizioni in classifiche (top 50 di Spotify e top 100 Fimi, per dirne due) che restano un miraggio per altri emergenti e pure per i suoi colleghi finalisti.

Per Sinnai la festa è travolgente e sono due le proiezioni collettive: una al Teatro Civico, l'altra al Vab Sinnai dove Eva Federico, madre di eroCaddeo, presta servizio come volontaria. E mentre Eva e la primogenita Morena sono in piazza a Napoli con una delegazione di altri sei sinnaesi con striscioni e bandiere, chiunque potrà sostenere Damiano anche da casa. I canali di voto sono quattro, tutti gratuiti. Da web accedendo al sito xfactor.sky.it, scaricando l’App X Factor 2025 da Apple Store o Google Play, o ancora dal decoder Sky Q con tasto verde del telecomando o da Sky Glass con tasto interattività.

- IN AGGIORNAMENTO –

© Riproduzione riservata