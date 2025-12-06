La nuova uscita di una band della scena underground cagliaritana, presentata in una location intima e per cultori: domani sera gli Indigosaur presenteranno il loro esordio in studio "Cosmic Censor", pubblicato lo scorso 5 dicembre, al Bodie Art di Villanova a Cagliari. L'appuntamento è per le 19:30, con le selezioni di Mr. Fabius al termine del concerto.

Con un sound fieramente vintage e dalle valvolazioni effettistiche, gli Indigosaur propongono un heavy rock in cui le influenze principali dei membri confluiscono senza contraddizioni, dalle tinte sferraglianti dell'ondata britannica di metal dei primi anni Ottanta alle atmosfere psichedeliche e fumose dello stoner doom dagli anni Novanta. Fanno parte del quartetto Lorenzo Alrifai (batteria), Ivano Caria (basso), Nicholas Crozier (voce) e Gianni Pintus (chitarra).

Unitisi sotto il nome Indigosaur nel 2018, hanno cominciato da subito a lavorare ai primi brani dell'album oggi in uscita, prima di una lunga pausa dovute a cause di forza maggiore. Ma nel 2023 la band si riunisce, organizzando alcuni live segreti e condividendo il palco con altre formazioni locali, fino all'exploit di quest'estate, quando si esibiscono in apertura agli americani Duel e agli italo-britannici Gramma Vedetta. E ieri ha visto finalmente luce "Cosmic Censor", esordio del gruppo, che nelle sue nove tracce di rock potente e lisergico intreccia esplosioni sonore con momenti più contemplativi, tra riff granitici, ritmiche mutevoli ma dominanti e testi dal pessimismo cosmico ed esistenziale.

© Riproduzione riservata