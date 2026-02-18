Una leggenda del jazz, e chi di meglio a omaggiarla se non gli Overmiles? La formazione che aprì l'ultimo tour italiano di Miles Davis arriverà venerdì 20 al Bflat di Cagliari, in una serata interamente dedicata alla straordinaria carriera del jazzista statunitense. Appuntamento alle 21:30, al consueto civico di via del Pozzetto 9 al Quartiere del Sole.

Gli Overmiles, che si compongono di Gianluca Mosole (chitarra e tastiere), Paolo Carletto (basso), Michele Tedesco (tromba) e Nicholas Kocks (batteria), videro le loro vite cambiare nel novembre del 1987, quando aprirono le date italiane di Davis al PalaTrussardi di Milano e al PalaEur di Roma. Partecipi di una cultura musicale nata dal genio e dalla mescolanza di jazz, funk e rock, da quel momento la formazione decise di dedicarsi interamente a quel sound.

Con la forte convinzione che il messaggio artistico di Davis conservi ancor oggi tutta la sua forza e attualità, hanno preso così vita gli Overmiles, che a cinquant'anni dalla scomparsa del maestro rendono oggi omaggio con una concept band, il cui fulcro musicale è l'esplorazione di quello che sarebbero potute essere le sonorità adottate da Davis al giorno d'oggi.

