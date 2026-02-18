In attesa di salire sul palco dell’Ariston per la 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Stupida sfortuna”, Fulminacci annuncia oggi “Fulminacci all’aperto”, la nuova serie di appuntamenti live estivi che lo porteranno sui palchi dei principali festival italiani.

Tra le date in calendario c’è anche la Sardegna: venerdì 21 agosto l’artista romano sarà protagonista all’Alguer Summer Festival, rassegna organizzata da Fondazione Alghero, Comune di Alghero, Rock’n’Beer e Associazione Eventi Beneficienza Valledoria, in collaborazione con Shining Production, Gian Production e Roble Factory. Le prevendite per il concerto saranno disponibili dalle 18 di oggi, mercoledì 18 febbraio, su Ticketone e nei punti vendita abituali. Classe 1997, romano, Fulminacci si è imposto nel panorama del cantautorato contemporaneo con “La Vita Veramente”, vincitore della Targa Tenco Opera Prima nel 2019, e ha collezionato dischi d’oro e di platino, tour sold out e una partecipazione al Festival nel 2021 con “Santa Marinella”.





