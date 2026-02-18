Musica da camera protagonista a Sassari domenica alle 18.30. La Biblioteca Francescana di Santa Maria di Betlem (ingresso da Via Artiglieria 1), ospiterà il concerto di “Alena & Josep Duo”, il primo appuntamento della rassegna “Concerti in Biblioteca”.

La formazione è composta dal chitarrista Josep Manzano e dalla violoncellista Alena Tikhmanovich, entrambi provenienti dalla Spagna. Una coppia professionale affiatata, attiva dal 2022, che riesce a fondere le sonorità di violoncello e chitarra in un dialogo raffinato, attraversando un ampio arco temporale che va dal repertorio barocco fino al Novecento.

La rassegna è realizzata sotta la direzione artistica del maestro Laura Cocco, ed è organizzata dall’Associazione Contrapunctum ETS con il patrocinio del Comune di Sassari, la collaborazione della Biblioteca del Convento di Santa Maria di Betlem e dell’Associazione Ars Aurelia.

