Non solo 40 anni di musica polifonica, ma un percorso segnato dal ricordo di un grande maestro, don Antonio Sanna, patrimonio culturale e musicale della città di Porto Torres e non solo. Il 2026 per I Cantori della Resurrezione, sarà un anno ricco di eventi a partire dalla tradizionale rassegna Musica Maestro!: l'associazione corale celebra il quarantesimo anniversario della propria fondazione, avvenuta nel 1986. Per onorare questa ricorrenza, la realtà fondata da don Antonio Sanna e ora guidata dal maestro Fabio Fresi ha stilato un programma che coprirà l'intero arco dell'anno, ampliando la consueta offerta culturale. L’iniziativa è stata presentata questa mattina nel Palazzo del Marchese a Porto Torres. Sono intervenuti l’assessore comunale alla Cultura Maria Bastiana Cocco, il delegato del progetto Salude&Trigu della Camera di Commercio, Danilo Spano, la presidente dei Cantori Miriam Porcu e il direttore artistico della rassegna Fabio Fresi.

Oltre alla manifestazione musicale "Musica, Maestro!" che si svolgerà tra maggio e giugno, il programma celebrativo prevede altri tre appuntamenti speciali: il 25 luglio la città ospiterà “Essere Cantori - 40 anni di Tradizione corale”, un grande concerto "Reunion", che riporterà sul palco tutti i cantori, un centinaio di coristi che hanno fatto parte del coro dal 1986 a oggi; a dicembre si terrà un convegno interamente dedicato alla vita e all'opera del fondatore, don Antonio Sanna, scomparso nel 2016; e sempre a dicembre, mese in cui scomparve don Sanna, l'anno giubilare si chiuderà con un altro grande evento: l'esibizione di uno dei più acclamati ensemble a livello mondiale il cui nome verrà rivelato nei prossimi mesi. La rassegna è sostenuta dal Comune di Porto Torres, da Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari, dalla Fondazione di Sardegna, daFersaco, Feniarco e da diversi sponsor che saranno ringraziati durante le serate. Fondamentale, come sempre,la collaborazione delle parrocchie turritane di Cristo Risorto e San Gavino.

Oltre alla tradizionale rassegna "Musica, Maestro!" che si svolgerà tra maggio e giugno, il programma celebrativo prevede altri tre appuntamenti speciali: il 25 luglio la città ospiterà “Essere Cantori - 40 anni di Tradizione corale”, un grande concerto "Reunion", che riporterà sul palco tutti i cantori che hanno fatto parte del coro dal 1986 a oggi; a dicembre si terrà un convegno interamente dedicato alla vita e all'opera del fondatore, don Antonio Sanna, scomparso nel 2016; e sempre a dicembre, l'anno giubilare si chiuderà con un altro grande evento: l'esibizione di uno dei più acclamati ensemble a livello mondiale (il cui nome verrà rivelato nei prossimi mesi). Il fulcro della stagione primaverile sarà la XV edizione della rassegna musicale. Tutti i concerti, a ingresso gratuito, avranno inizio alle ore 20.30 e saranno introdotti da un saluto in musica eseguito dai Cantori della Resurrezione sotto la direzione del maestro Fabio Fresi. Il programma si articola in quattro serate. Il 15 maggio nella Chiesa di Cristo Risorto, si terrà la prima serata dedicata alle "Melodie della Sardegna". La rassegna prenderà il via celebrando le radici isolane con i rinomati Tenores di Bitti "Remunnu ‘e locu". Fondato nel 1974, il quartetto è un'istituzione internazionale per la salvaguardia del millenario canto a tenore, peculiare del centro Sardegna. Il 16 maggio, sempre a Cristo Risorto, sarà la volta degli "Incontri Polifonici" dedicati alla tradizione corale con due formazioni storiche: il Coro dell'Associazione Musicale G. Rossini di Sassari (nato nel 1992 e pluripremiato a livello nazionale), diretto da Clara Antoniciello, e il Collegium Karalitanum di Cagliari, una delle realtà più longeve dell'isola (fondato nel 1973), diretto da Giorgio Sanna.

Il 17 maggio - ultimo appuntamento nella chiesa di Cristo Risorto - toccherà a "Vox Mulieris", con un percorso musicale intitolato "L'arte delle donne dal Medioevo a oggi", dedicato alla creatività delle compositrici dal XII sec. all'epoca contemporanea. L'ensemble è composto da Valentina Satta (soprano), Cristina Mura (tiorba), Giorgio Oppo (viola da gamba) e Fabio Frigato (clavicembalo). Il 6 giugno gran finale nella basilica di San Gavino, con il tradizionale ospite Internazionale. Direttamente dalla Svezia si esibiranno i Ringmasters, quartetto vocale a cappella tra i piu rinomati a livello internazionale, laureatosi Campione del Mondo di Barbershop nel 2012. A Porto Torres porteranno un programma che unisce una prima parte di musica sacra e una seconda parte che trascinerà i presenti con energia pop e virtuosistica presentando lo show del loro giubileo: "20 Years of Good Vibrations". «Il raggiungimento dei 40 anni di storia rappresenta per noi un traguardo fondamentale, - hanno detto Fabio Fresi e Miriam Porcu- frutto di decenni di dedizione alla musica e alla polifonia. In questo lungo percorso, la rassegna 'Musica, Maestro!' ha assunto un'importanza via via maggiore, crescendo costantemente fino a diventare un punto di riferimento per l'intero territorio.».

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