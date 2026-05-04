Cosa dicono le stelle per il 4 maggioLe previsioni degli Astri per la giornata di oggi, segno per segno
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Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete: Ormai al lavoro avete un fiuto infallibile per i più piccoli dettagli: seguite l’istinto ma non strafate...
Toro: Energia fisica buona: vi sentite “sul pezzo” ma avete comunque bisogno di scaricare con del movimento.
Gemelli: Una conversazione profonda vi fa cambiare radicalmente prospettiva. Dovete meditare sulla cosa...
Cancro: Scambio di sguardi... qualcuno vi osserva più del previsto. Guardatevi intorno: la soluzione è vicina!
Leone: Oggi la voglia di evasione è fortissima. Anche una gita breve può bastare: organizzatela senza paura.
Vergine: In amore serve presenza, non solo promesse di avventure. Fatelo presente al partner o chiudete la situazione.
Bilancia: Al lavoro puntate in alto, ma dovete avere un piano concreto. Non potete andare sempre alla cieca...
Scorpione: La salute vi invita a mangiare a sazietà e idratarvi per bene: vi serve energia per muovervi e correre.
Sagittario: Una nuova idea vi entusiasma: annotatela subito e sfruttatela per un progetto futuro che arriverà molto presto.
Capricorno: Siete determinati e concentrati. In amore toglietevi la corazza perché potreste perdere qualcuno...
Acquario: Al lavoro responsabilità extra, ma sapete gestirle alla grande. Non isolatevi però, o starete solo male.
Pesci: Dovete imparare a rispettare i vostri ritmi mentali e fisici: non potete andare avanti ad oltranza!