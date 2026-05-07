Una delle più apprezzate voci del ricco panorama jazz ed easy listening italiano, ancora una volta nel capoluogo: venerdì 8 il Bflat di Cagliari ospiterà una nuova trasferta sarda del cantante e pianista Mario Rosini, dalle 21:30 sul palco del jazz club di via del Pozzetto 9 e accompagnato stavolta da Paolo Romano (basso) e Mimmo Campanale (batteria) in formazione trio con "Una canzone intorno al mondo", in un viaggio tra i celebri repertori jazz, soul e cantautorali.

Nato nella pugliese Gioia del Colle nel 1963, dopo il diploma al Conservatorio di Bari il giovane Rosini ottiene nel 1990 una borsa di studio a Umbria Jazz, per seguire i laboratori di tastiere e computer music tenuti dal grande compositore austriaco Joe Zawinul. Ma il grande successo arriva quattordici anni dopo con "Sei la vita mia", brano che arriva secondo classificato al Festival di Sanremo e gli vale anche il terzo posto al Premio Mia Martini della critica.

Ne è seguita una prestigiosa carriera che l'ha visto in pochi anni arrivare ad affiancare grandi come Michael Bublé, Al Jarreau, Dionne Warwick, Bobby McFerrin e Dee Dee Bridgewater. Notevoli anche le collaborazioni in patria, come quelle con Rossana Casale, Alex Britti, Neri Per Caso, e la stessa, indimenticabile Martini, in una discografia dai numerosi capitoli, con ancor più live all'attivo e gli ulteriori, recenti riconoscimenti come il Silver Medal Award ai Global Music Awards 2018 e il secondo posto a The Voice Senior.

© Riproduzione riservata