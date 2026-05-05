A Golfo Aranci l'unica tappa sarda dei NegramaroIl live è in programma il 27 giugno in piazza Cossiga
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Unica data in Sardegna, i Negramaro sbarcano a Golfo Aranci con il tour Una storia ancora semplice.
Nell'ambito del Golfo Aranci Music Festival, l'amministrazione comunale del paese gallurese ha aggiunto un nuovo live, il 27 giugno in piazza Cossiga, che dà il via agli eventi musicali della stagione estiva. A
ingresso gratuito, la tappa sarda del viaggio della band di Giuliano Sangiorgi è l'occasione per ascoltare i Negramaro prima di una lunga pausa.
"Una storia ancora semplice” è un racconto sonoro che attraversa due decenni di successi, da “Mentre tutto scorre” a “Estate” fino ai successi più recenti dell'album “Free love”, il tour canta la storia di un'amicizia con il pubblico, nata nel 2003 e cresciuta in un percorso ricco di record e certificazione multiplatino.