Ariete: Un consiglio da un amico vi apre gli occhi. Ma non prendetevela se la verità vi sarà rivelata in modo brutale.

Toro: Piccolo successo personale in arrivo: riconoscetelo e siatene orgogliosi, avete sacrificato tanto!

Gemelli: Creatività in fermento. Mettete su carta quello che vi passa per la testa e presto ne trarrete gran profitto.

Cancro: In amore sorprendete con un gesto fuori schema. Non serve qualcosa di grandioso, ma fatto col cuore.

Leone: Avete idee innovative, ma spiegatele con semplicità e non fate i supponenti. Un guaio è dietro l’angolo...

Vergine: Energia mentale altissima, fisica un po’ meno: riposate prima di imbarcarvi in un’altra avventura.

Bilancia: Un incontro curioso accende la vostra fantasia. Credete di poter far fronte alle conseguenze? Buttatevi!

Scorpione: Sensibilità profonda, ma non dovete assorbite tutto: proteggete il vostro spazio come un giardino zen.

Sagittario: In amore romanticismo alle stelle. Occhio però alle illusioni: dovete pensarci bene prima di fare un grande passo.

Capricorno: Al lavoro segui l’intuito: raramente sbaglia. Credete in voi stessi almeno per oggi, ne trarrete grandi doni.

Acquario: Oggi è il momento ideale per arte, musica o silenzio rigenerante. Scegliete il vostro angolo di relax.

Pesci: Una piccola buona notizia vi fa sorridere più del previsto. Il karma gira, e questa volta tocca proprio a voi.

© Riproduzione riservata