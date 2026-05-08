Chi fa da sé fa per tre, soprattutto se ha talento. E così il poliedrico artista sassarese Paolo Lubinu prima ha incassato premi nazionali e internazionali per il corto "Falamus", da lui scritto e diretto, ora aggiunge in bacheca il riconoscimento al Picasso Film Festival di Ehi ma' come migliore colonna sonora originale. Il brano utilizzato nel corto è stato scritto e suonato dallo stesso Lubinu e interpretato da Sidra, nome d'arte di Piera Demurtas cantautrice sarda.

Dal libro al corto e alla colonna sonora. Il cortometraggio “Falamus”, infatti, è tratto da un capitolo del suo romanzo d’esordio “Jesù Cristu ‘Etzu”, un esperimento urbano, bilingue, dove un gruppo di ragazzi si ribella alle angherie di una radio locale asservita al potere che utilizza la macchina del fango mediatico per neutralizzare chiunque si opponga al conformismo di provincia. La ribellione è guidata, nel cuore e nello spirito, dal protagonista che dà il nome al romanzo, Jesù Cristu ‘Etzu, un vecchio barbone ex alcolista, pieno di follia e di talento poetico, interpretato da Bruno Petretto, artista e promotore di uno degli happening di arti visive più originali della Sardegna ospitato nella sua ampia tenuta di Molineddu ad Ossi.

Gli attori protagonisti del cortometraggio sono Fiorenzo Mattu e Sabina Zicconi, premiati per Falamus come Best Acting Duo al Moon Arts Film festival. Il cast è composto da Bruno Petretto, Daniela Vitellaro, Riccardo Bombagi, Antonio Pilo e Federico Careddu.

Intanto è disponibile su tutte le piattaforme audio digitali il singolo Ehi ma’ che racconta lo spirito inquieto e indomito di questi personaggi attraverso una particolare domanda che ricorre in sardo in tutto il brano: Perché sono così? Perché mi hai fatto così? con una risposta ermetica che avvolge la canzone e l’intero cortometraggio. Definito dallo stesso autore “sardinian blues” il brano ha già avuto un ottimo riscontro su YouTube con decine di migliaia di visualizzazioni grazie al video clip diretto dallo stesso Lubinu e montato insieme a Roberto Achenza, già direttore della fotografia di Falamus.

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