Da "Mary Poppins" che mescolava live-action con animazione, alla "Sirenetta", da "la Bella e la Bestia" a "A whole New World". Ma anche "Jesus Christ Superstar" e "The Blues Brothers". Il musical, non solo quello Disney, d'animazione o anche con attori in carne e ossa, ha sfornato decine e decine di brani indimenticabili. Alcuni dei più celebri verranno proposti giovedì 7 maggio alle 20.30 al Teatro Verdi nel concerto intitolato "Una notte a Broadway".

Protagonista della serata sarà la Teatro Verdi Chamber Orchestra, diretta dal Konzertmeister Guglielmo De Stasio, insieme ai cantanti Samantha Discolpa, Roberta Gaviano, Mark Schwaiger e Matteo Dessì.

Il concerto proporrà un percorso musicale articolato in tre momenti pensato per raccontare la ricchezza e la varietà del musical. La prima parte della serata sarà dedicata alle grandi opere nate o rese celebri dal successo dei lungometraggi Disney. Il secondo momento sarà invece riservato a Jesus Christ Superstar, celebre opera rock costruita sui brani immortali di Andrew Lloyd Webber. La terza parte condurrà il pubblico nel mondo di The Blues Brothers, capolavoro di John Landis, costruito attorno alla valorizzazione di grandi brani blues, soul e swing, legati a figure leggendarie come Aretha Franklin, Ray Charles e Cab Calloway.

Il concerto è inserito nella rassegna “I grandi interpreti della musica” curata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica.

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