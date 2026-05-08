Ariete: Potete considerarvi soddisfatti: oggi chiudete con successo una settimana ricca di impegni e fatiche.

Toro: L’amore non è sempre serenità e gioia... affrontare momenti difficili in coppia è la normalità!

Gemelli: Le temperature si alzano sempre di più e voi non state più nella pelle al pensiero dei vostri piani dell’estate!

Cancro: Una dolce sorpresa vi accompagnerà durante tutta la giornata... godetevi questo romanticismo!

Leone: Questa sera non aspettate altro che una bella uscita con gli amici per dimenticare la settimana...

Vergine: Prendere decisioni difficili non è il vostro forte, ma la vostra capacità di analisi vi viene in aiuto.

Bilancia_Per voi non è un peso sostenere i vostri cari nei momenti difficili, e lo stesso è per chi vi ama... sfogatevi!

Scorpione: Apprezzare la bellezza nei piccoli gesti è il segreto per trarre felicità anche nei momenti in cui tutto è buio.

Sagittario: L’amore vi fa tremare forte le gambe... era da un po’ che non vi sentivate così, godetevi questo momento!

Capricorno: Siete scottati da una brutta esperienza, ma come i fiori sbocciano a primavera, così farà il vostro cuore.

Acquario: Guardate al futuro con ottimismo: davanti a voi si aprono settimane entusiasmanti, abbiate fiducia.

Pesci: Non sempre è giusto mettere il bene altrui davanti al proprio: un po’ di sano egoismo è ciò che ora vi serve!

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