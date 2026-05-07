Un duo isolano che appare quasi come setta occulta e misterica, dall'approccio avant-garde e multimediale: questi sono gli iconici Hermetic Brotherhood of Lux-Or, animati nella loro storia ormai ventennale dai musicisti Laura Dem e MS Miroslaw (Mirko Santoru), che questo venerdì faranno il loro ritorno dal vivo nel capoluogo. In una nuova, rara e immersiva performance, il progetto andrà in scena per le 20:30 al Bodie Art di Villanova, in via san Giovanni 254.

Considerata una delle migliori formazioni della psichedelia occulta italiana – movimento di cui sono stati tra i primi adepti – il duo di Macomer assume l'attuale nome nel 2007, prendendolo in prestito dall'omonima società segreta di stampo thelemico. Trovando fin dall'inizio supporto dall'etichetta di genere Trasponsonic, nel tempo gli Hermetic Brotherhood of Lux-Or hanno creato una propria dimensione, tramite cui esplorare le più diverse direzioni.

Dal krautrock e le suggestioni free di "Saint Lux" (2009) al folklore più abissale dei due volumi di "Etnographies" (2011 e 2012), passando per il dark ambient sacrale e militaresco di "Anacalypsis" (2016) e numerosi altri lavori, si arriva oggi all'ultimo e acclamato "Ohr" (2023), inserito dalla rivista Blow Up tra i migliori dischi italiani del 2023. In esso prosegue il discorso antropologico, ancor prima che culturale, che la coppia porta avanti fin dagli albori, con il ricercato legame tra suono, territorio e cultura isolani che diviene un'abrasiva e industriale, quanto eterea e tenebrosa, post-world music.

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