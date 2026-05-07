Cosa dicono le stelle per il 7 maggioLe previsioni degli Astri per la giornata di oggi
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Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete: Piccoli momenti di malinconia da allontanare puntando tutto sull’ottimismo. Cercate compagnia!
Toro: Una lunga discussione con un familiare porta a una nuova presa di coscienza in campo professionale.
Gemelli: Affrontati con calma e lucidità, anche gli ostacoli più grossi possono essere rimossi facilmente.
Cancro: Per realizzare alcuni dei vostri propositi è utile cercare l’appoggio dei familiari, per procedere più veloci.
Leone: Occasioni golose, appoggi e colpi di fortuna su ogni fronte. Tutto incide positivamente sull’umore.
Vergine: L’intesa di coppia funziona alla grande, ma la voglia di novità potrebbe vincere sulla ragionevolezza.
Bilancia: Non date corda al desiderio di evasione che sentite montare da qualche tempo, se non sapete dove vi porterà.
Scorpione: Grazie al vostro innato senso pratico supererete brillantemente alcuni intralci burocratici.
Sagittario: Sorprese e colpi di scena ribaltano le vostre convinzioni sulla storia d’amore che state vivendo.
Capricorno: Avete tutto a portata di mano per ottenere degli appoggi importanti e realizzare un progetto di rilievo.
Acquario: Meglio non concentrarsi su una sola idea: il periodo richiede una buona dose di elasticità.
Pesci: Nelle relazioni sociali cercate di non essere troppo selettivi. Date agli altri l’opportunità di farsi conoscere.