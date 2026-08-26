Serata dedicata alla lirica quella del nuovo appuntamento con il Festival del Mediterraneo, manifestazione musicale ideata e curata dall'Associazione Arte in Musica con la direzione artistica del maestro Ugo Spanu. Giovedì 27 agosto, alle 21, nel chiostro di San Francesco ad Alghero, per i "Concerti Riviera del Corallo" saranno protagonisti due giovani interpreti della scena nazionale, il soprano Chiara Guerra e il baritono Dario Sogos, accompagnati al pianoforte da Irene Dore.

L'evento si articolerà in due parti, spaziando dal grande repertorio operistico ai capolavori della romanza e della canzone classica. Il concerto si aprirà con Vaga luna, che inargenti, dalla raccolta Tre ariette da camera di Bellini, e proseguirà con le arie pucciniane O mio babbino caro, da Gianni Schicchi, e Tu che di gel sei cinta, da Turandot. Spazio quindi a Donizetti con Bella siccome un angelo, da Don Pasquale, e al duetto mozartiano Là ci darem la mano, da Don Giovanni, prima di un intermezzo pianistico.

La seconda parte si aprirà con Largo al factotum, da Il barbiere di Siviglia di Rossini, e Un bel dì, vedremo, da Madama Butterfly di Puccini. Il programma proseguirà con L'Heure exquise di Reynaldo Hahn, la romanza Serenata di Tosti e i classici Torna a Surriento dei fratelli De Curtis e Non ti scordar di me di De Curtis e Furnò, per concludersi con il duetto Tace il labbro, da La vedova allegra di Lehár.

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