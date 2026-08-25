Due tappe sarde nel tour italiano di “E Morte non avrà dominio”, la prima Ballad Opera di Vinicio Capossela, con Pierpaolo Capovilla al centro della scena. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Massimo di Cagliari l'8 e 9 novembre (alle 21) e al teatro Comunale di Sassari l'11 novembre alle 20.30 grazie all’Associazione Carta da Musica in collaborazione con la cooperativa Le ragazze terribili per la seconda edizione del Sardinia Music Hub.

Liberamente tratta dalla vita di Renato Striglia e dall’opera del poeta gallese Dylan Thomas, “E Morte non avrà dominio” nasce dal lavoro sviluppato da Capossela attorno a “Under Milk Wood – Sotto il bosco di latte”, poema per voci ambientato nell’immaginario villaggio marinaro di Llareggub.

Il progetto è dedicato alla memoria di Renato Striglia, amico di Capossela e dj radiofonico scomparso prematuramente, che per anni aveva lavorato a una versione italiana di “Under Milk Wood” senza riuscire a portarla a termine. Da quel lavoro incompiuto prende forma un’opera per voci che celebra la vita, l’innocenza, la pluralità, l’amicizia e la forza della comunità.

Al centro della scena il cantautore e attore Pierpaolo Capovilla, fondatore de Il teatro degli Orrori, invitato da Capossela a condividere un racconto attraversato dall’“epica del fallimento” e popolato dalle presenze di Renato Striglia, Dylan Thomas e Capitan Gatto, il marinaio cieco protagonista della storia creata dal poeta gallese.

Accanto ai due protagonisti, musicisti, cantanti d’opera, interpreti e voci registrate danno vita a una comunità in continua metamorfosi. Le loro presenze si rincorrono come segnali radio, mentre le quindici canzoni originali composte da Capossela per l’opera – che il pubblico potrà ascoltare per la prima volta e che confluiranno successivamente nel suo nuovo lavoro discografico – si intrecciano alla narrazione in una partitura teatrale e musicale.

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