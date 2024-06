Molière e Durrenmatt per l'esordio sul palco. Ben tre spettacoli animeranno da martedì a giovedì l'Auditorium di via Montegrappa a Sassari, sempre con inizio alle 21. Protagonisti i giovani attori e attrici di Scuola Teatro Tribù.

Gruppo nutrito quello che va in scena martedì 18 giugno con “Next stop lovers”, spettacolo a cura del corso Propedeutico della scuola ispirato al teatro dell’assurdo di Jean Tardieu per la regia di Valeria Alzari e Luca Losito. Sul palco Giancarlo Bassano, Samuele Casu, Patrizia Derosas, Paola Dessena, Emma Dore, Fabiana Gallo, Maria Cristina Lombardi, Maria Giovanna Manunta, Sabrina Mellino, Giacomo Salaris, Giuseppe Sannino, Loreta Scanu, Gaia Serra, Carla Stropoli, Laura Tavera. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico "Figari" di Sassari e gli alunni delle classi 3H, 4H e 5C indirizzo Design dei Metalli, coordinati dai docenti Emanuela Manconi e Francesco Puggioni e dall'assistente tecnico Stefania Corrias, che hanno realizzato l'oggettistica di scena.

Mercoledì 19 è in programma “Le preziose ridicole”, capolavoro di Moliére in un adattamento irriverente in bilico fra passato e presente per la regia di Michele Vargiu. In scena Francesca Arcadu, Carla Bussu, Ilaria Dalu, Ilaria Deana, Salvatore Dettori, Lucia Fattore, Fabio Frau, Michela Mura, Paola Mura, Nicola Nurchis, Andrea Pala, Lorenzo Pes, Federica Piras, Francesca Poddighe, Silvia Saba, Giovanni Satta, Paola Stacca, Giuseppe Todde, Camilla Zappietro.

Chiusura giovedì 20 con gli allievi del Corso Avanzato che propongono “Fenomeni!”, una tragicommedia tratta dal genio di Friedrich Durrenmatt e messa in scena da Laura Garau che vedrà in scena un gruppo di attrici e attori consolidato e affiatato, e che replicherà anche a Cagliari il 29 giugno. In scena Martina Chessa, Davide Diana, Giovanna Leoni, Ylenia Losengo, Alessandro Marras, Francesca Murtula, Antonio Pinna, Davide Pinna, Roberto Quadu, Marco Russo, Silvia Scodino, Daniela Vernici.

