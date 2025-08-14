Cosa dicono le stelle per il 14 agostoLa giornata segno per segno
Ariete – Un chiarimento in amore è nell’aria. Meglio parlare ora che lasciare che il non detto cresca dentro di voi.
Toro – Se siete in ferie, rallentate davvero. Il riposo mentale vale più di qualsiasi programma pieno di attività.
Gemelli – Un incontro curioso può aprire nuove possibilità. Restate aperti al caso, tra un caffè e una passeggiata.
Cancro – Oggi il dialogo con i familiari sarà più fluido. Approfittatene per risolvere qualcosa rimasto in sospeso.
Leone – L’entusiasmo è alto e si vede. Un piccolo viaggio, anche di poche ore, può regalarvi emozioni inattese.
Vergine – In amore c’è bisogno di leggerezza. Smettete di cercare il controllo e lasciatevi sorprendere dai gesti.
Bilancia – La compagnia giusta rende speciale anche una giornata qualunque. Siate presenti, con tutto il vostro cuore.
Scorpione – State recuperando energia e voglia di fare. Un bel tuffo all’alba potrebbe fare davvero miracoli.
Sagittario – Un’idea per un progetto personale prende forma. Anche in vacanza, la vostra mente non si ferma mai.
Capricorno – Piccoli scontri con un collega o collaboratore vanno risolti senza orgoglio. Puntate sul risultato stavolta.
Acquario – Una nuova conoscenza vi incuriosisce. Niente pressioni: coltivate il rapporto lasciando libertà.
Pesci – Emozioni intense vi attraversano. Scriverle o raccontarle a chi vi è vicino vi aiuterà a viverle meglio