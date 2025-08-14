«Probabilmente domani mi pentirò di questa cosa». Così Fedez dal palco del Red Valley festival, ieri notte a Olbia, ha introdotto un nuovo testo del suo celebre brano "Tutto il contrario" sorprendendo il pubblico con frasi sprezzanti verso tanti protagonisti dello spettacolo e un nuovo capitolo del dissing con Tony Effe. Il cantante romano, tra l'altro, è anche lui ospite del festival che si svolge da quattro anni a Olbia (e in precedenza ad Arbatax) e che in questa edizione, partita appunto ieri, vede sul palco, tra gli altri, Max Pezzali, Salmo, Ghali, Anna, Lazza, Guè, Sfera Ebbasta e diversi dj internazionali.

La serata di ieri è stata un vero e proprio Fedez contro tutti. Bermuda e canottiera nera, parte con «Gazzoli è il nuovo Pippo Baudo, il costume a carnevale lo chiedo ad Achille Lauro», poi se la prende con Elodie: «A San Siro lo spin off di Chi l'ha visto?». Ma l'attacco principale è a Tony Effe: «A Sanremo sembrava Pavarotti», seguito da un insulto.

E sulla sua vita canta «Quest'anno sono 36, il mio matrimonio come al concerto dei Coldplay», chiaramente riferendosi al celebre caso della coppia colta in fallo. C'è poi anche una battuta sull'europarlamentare Ilaria Salis: «Quest'anno Miss Italia lo vince Ilaria Salis. Ilaria ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare».

