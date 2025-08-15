Cosa dicono le stelle per il 15 agostoLa giornata segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ariete: Giornata a dir poco infuocata, ma dovrete state attenti a non bruciarvi con i vecchi flirt!
Toro: Giornata di svago sì, ma anche relax: scegliete bene dove stendervi, magari vicino a chi vi piace.
Gemelli: Troppi inviti, troppa confusione: questa volta scegliete un posto solo... o una sola persona.
Cancro: Giornata di ferie nostalgica: una chiamata dal passato potrà però riaccendere la voglia di fare.
Leone: Tutti gli occhi su di voi in spiaggia: cosa aspettate a sfoggiare il costume nuovo e il vostro solito carisma?
Vergine: Avete organizzato tutto quanto nei minimi dettagli: adesso rilassatevi, se riuscite, almeno fino al dessert.
Bilancia: Sole, musica e tanta indecisione: seguite il ritmo, ma scegliete anche con chi volete ballare al tramonto.
Scorpione: Occhi magnetici sotto gli occhiali da sole: in queste giornate bollenti d’estate, chi vi cerca... vi trova!
Sagittario: Un tuffo dove l’acqua è più blu e un invito a dir poco inaspettato: seguite l’istinto e partite subito.
Capricorno: Anche voi meritate una bella pausa: mettete giù il telefono e godetevi il pranzo, non c’è solo il lavoro...
Acquario: Idee pazze per una giornata alternativa: coinvolgete immediatamente chi è pronto a seguirvi ovunque.
Pesci: Atmosfera romantica tra spritz e stelle cadenti: esprimete un desiderio profondo... ma fatelo in due.