Ariete: Giornata a dir poco infuocata, ma dovrete state attenti a non bruciarvi con i vecchi flirt!

Toro: Giornata di svago sì, ma anche relax: scegliete bene dove stendervi, magari vicino a chi vi piace.

Gemelli: Troppi inviti, troppa confusione: questa volta scegliete un posto solo... o una sola persona.

Cancro: Giornata di ferie nostalgica: una chiamata dal passato potrà però riaccendere la voglia di fare.

Leone: Tutti gli occhi su di voi in spiaggia: cosa aspettate a sfoggiare il costume nuovo e il vostro solito carisma?

Vergine: Avete organizzato tutto quanto nei minimi dettagli: adesso rilassatevi, se riuscite, almeno fino al dessert.

Bilancia: Sole, musica e tanta indecisione: seguite il ritmo, ma scegliete anche con chi volete ballare al tramonto.

Scorpione: Occhi magnetici sotto gli occhiali da sole: in queste giornate bollenti d’estate, chi vi cerca... vi trova!

Sagittario: Un tuffo dove l’acqua è più blu e un invito a dir poco inaspettato: seguite l’istinto e partite subito.

Capricorno: Anche voi meritate una bella pausa: mettete giù il telefono e godetevi il pranzo, non c’è solo il lavoro...

Acquario: Idee pazze per una giornata alternativa: coinvolgete immediatamente chi è pronto a seguirvi ovunque.

Pesci: Atmosfera romantica tra spritz e stelle cadenti: esprimete un desiderio profondo... ma fatelo in due.

