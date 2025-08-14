Red Valley, Fedez e Max Pezzali non deludono le aspettative nella prima notte del festivalOggi tocca a Ghali, Sfera Ebbasta e Alan Walker
Nella prima notte del Red Valley brillano le stelle degli esplosivi Fast Animals & Slow Kids da Perugia e di Rocco Hunt, che fa ballare la Olbia Arena come una discoteca a cielo aperto con “Oh Ma”, ma anche quella di Sarah Toscano, che torna a Olbia per il secondo anno di fila.
La decima edizione del festival crossover più importante d’Italia esordisce col botto, con un cast trasversale e un discreto consenso di pubblico, arrivato in Gallura da tutto il Paese e anche dall’estero per performer come l’estone Tommy Cash, quello di “Espresso macchiato”, che ha anticipato l’ingresso in scena degli artisti più attesi della serata.
In apertura DoDoJ, Jeson, Settembre e Il Pagante scaldano il pubblico della Olbia Arena, che si accende a notte fonda con Fedez, ben oltre la mezzanotte, e Max Pezzali, altro ritorno al Red Valley che non lesina hit dei tempi degli 883.
Il festival proseguirà oggi con Ghali, Sfera Ebbasta e Alan Walker, che si alterneranno sul palco della Olbia Arena con Botteghi, Sally Cruz, Astro, Paky, Morad e Shiva.