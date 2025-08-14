Dopo lo stop ai concerti estivi, tra cui quello a Porto Torres in programma il 30 luglio per non meglio precisati «motivi di salute», oggi è arrivato il terribile annuncio.

Fabio Concato ha un tumore: «Cari amici, desidero desidero dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti di fine giugno a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono molto tranquillo. Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito. Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio», ha scritto su Instagram il cantautore milanese, 72 anni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata