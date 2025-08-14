Grande successo a Neoneli per il concerto di Raphael GualazziPubblico delle grandi occasioni per il penultimo atto di Dromos
Pubblico delle grandi occasioni a Neoneli in località S’Angelu per il penultimo atto della ventisettesima edizione del festival Dromos.
Sul palco uno degli artisti più raffinati e versatili della scena italiana, Raphael Gualazzi, in concerto insieme all'Orchestra dell'Ente concerti Marilisa de Carolis di Sassari, diretta dal Maestro Stefano Nanni, per una coproduzione che porta la firma delle Ragazze Terribili per il Festival Abbabula 2025.
Una serata tra jazz, soul e musica classica, generi che il cantautore, compositore, polistrumentista e produttore marchigiano sa fondere in una cifra espressiva unica, impreziosita dalla presenza di Anders Ulrich al contrabbasso, Gianluca Nanni alla batteria e Danilo Rossi come special guest alla viola solista.
Un intreccio di suoni e sensibilità che hanno saputo emozionare il pubblico arrivato nel paesino del Barigadu.
Nel video l’intervista a fine concerto a Raphael Gualazzi e al sindaco Salvatore Cau.