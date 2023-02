Tom Sizemore non si riprenderà dal grave aneurisma al cervello che lo ha colpito una decina di giorni fa.

Lo rende noto il suo manager Charles Lago. La famiglia dell’attore, molto amato anche per il ruolo del sergente Mike Horvath di “Salvate il soldato Ryan”, come riporta Variety, sta prendendo decisioni riguardo al "fine vita".

«Lunedì i medici - ha detto - hanno informato la sua famiglia che non ci sono più speranze e hanno raccomandato la decisione di fine vita. La famiglia sta ora valutando questa ipotesi e a breve verrà rilasciata un'ulteriore dichiarazione».

Lago ha chiesto «privacy in questo momento difficile». I parenti desiderano «ringraziare tutti per le centinaia di messaggi di sostegno e preghiere che sono stati ricevuti. Questo - ha sottolineato - è un momento molto difficile per loro».

Sizemore, 61 anni di Detroit, è apparso, spesso nelle parti del duro, in vari film di azione di successo a partire dagli anni Novanta: tra questi Heat, Natural Born Killers, Pearl Harbor e Black Hawk Down.

È stato candidato a un Golden Globe per il suo ruolo in “L'occhio gelido del testimone” e più di recente era apparso in televisione nelle serie “Twin Peaks” e “Cobra Kai”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata