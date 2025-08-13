La notte smeralda di Jennifer Lopez: «Bello essere qui in Sardegna»Serata esclusiva al Cala di Volpe con JLo, 80 milioni di dischi venduti in carriera
Sotto il cielo della Costa Smeralda brilla la stella di JLo. I paragoni col glorioso passato, che ha visto alternarsi star di primaria grandezza come Elton John e Robbie Williams, e più di recente gli Imagine Dragons e Mariah Carey, stanno a zero: con Jennifer Lopez il Gala Night cambia volto.
L’evento clou del Cala di Volpe si trasforma nella versione glam del super bowl, dove lo show della queen da 80 milioni di dischi venduti contagia proprio tutti. A partire dai personaggi noti – presenti ieri i cantanti Andrea Bocelli e Gigi D’Alessio, lo stilista Domenico Dolce ed Elisabetta Gregoraci – ma anche quelli meno noti, accomodati in prima fila per la modica cifra di 15mila euro, come in ultima fila, a 4mila euro, per il pacchetto completo, bevande escluse.
Gran finale con i fuochi d’artificio e l’arrivederci al prossimo anno e alla prossima star.
