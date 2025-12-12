Un cantautore che ha dedicato la sua vita alla musica, oggi di nuovo alla carica con il tour per un nuovissimo album: questo sabato il capoluogo sarà visitato da Davide Combusti, o meglio The Niro, per portare dal vivo al Jester Club il suo ultimo lavoro, "La Nascita". La data avrà inizio alle 22, parte della rassegna Sardignitalia.

Combusti parte come figlio d'arte, con il padre Giordiano già batterista delle band i Centauri e La Somma: dopo aver militato nei primi gruppi e scopertosi cantante, nel 2002 crea i The Niro con cui comincia a suonare prima nella capitale, poi nella penisola e infine all'estero. A una certa la formazione si divide, ma Combusti mantiene il nome per il proprio progetto solista, e quando nel 2007 sta aprendo la tournée londinese di Carmen Consoli viene notato dalla Universal, che lo inserisce addirittura nel proprio catalogo internazionale. L'anno dopo esce così l'extended-play "An Ordinary Man" a cui fa seguito pochi mesi dopo l'album d'esordio omonimo, in un periodo fortunato per l'artista che si trova a partecipare ai tributi per il compianto Elliott Smith e gli storici Belle And Sebastian e Diaframma. Nel 2010 il successo continua con il secondo disco "Best Wishes", che arriva anche all'allora Woodstock 5 Stelle di Beppe Grillo.

Dopo aver partecipato alle colonne sonore dei film "Tutto l'amore del mondo", "Mr. America" e "Caserta Palace Dream" (quest'ultimo con l'Oscar Richard Dreyfuss) arriva nel 2014 a Sanremo con "1969", che con un certo successo anticipa l'album dallo stesso nome. È il 2019 quando a Parigi annuncia il disco collaborativo con Gary Lucas, "The complete Jeff Buckley & Gary Lucas songbook", che raccoglie tutte le canzoni scritte dall'iconico duo, più cinque inediti, in un lavoro di recupero dell'opera di Buckley che vale all'autore il podio per "migliore interprete" alle Targhe Tenco 2020. Sviluppando parallelamente l'attività nel cinema e nell'illustrazione, The Niro torna a pubblicare i propri brani con Esordisco Records, rilasciando "Un mondo perfetto" (2023) e "La Nascita", lo scorso novembre.

