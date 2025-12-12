La grande musica d’autore fa tappa al BFlat di Cagliari: questa sera, venerdì 12 dicembre, il Jazz Club di Via del Pozzetto ospita un appuntamento di grande prestigio con Mario Venuti, uno dei più raffinati cantautori italiani, che si esibirà in un esclusivo concerto in solo, con doppio set alle ore 20 ed in replica alle 22.

Una formula essenziale, voce e chitarra, che permette di entrare nel cuore della sua poetica musicale, restituendo al pubblico tutta l’intimità, la profondità e la forza evocativa delle sue canzoni.

In questo speciale live, Venuti ripercorre alcune delle tappe più importanti della sua carriera, reinterpretando i brani che hanno segnato la musica italiana degli ultimi decenni.

Il concerto diventa così un viaggio tra melodie inconfondibili, parole che affondano nella memoria collettiva e atmosfere che rivelano nuove sfumature grazie alla dimensione acustica.

Un dialogo diretto e intenso, in cui l’artista si offre con autenticità al pubblico cagliaritano.

Nato a Messina e divenuto noto al grande pubblico prima con i Denovo e poi con una brillante carriera solista, Mario Venuti è autore di successi come “Veramente”, “Crudele”, “Fortuna”, “Mai come ieri”, “A ferro e fuoco” e di album che hanno contribuito a ridefinire la canzone d’autore contemporanea.

La sua musica si distingue per eleganza, ricerca e una costante attenzione alla dimensione melodica, arricchita da collaborazioni con artisti come Carmen Consoli, Franco Battiato, Pippo Kaballà e molti altri.

Il concerto si inserisce nel cartellone dell’attivissimo locale del Capoluogo, realtà che da oltre 12 anni rappresenta uno dei principali punti di riferimento per la musica dal vivo in Sardegna.

Nato come luogo dedicato al jazz e cresciuto fino a diventare un hub culturale capace di ospitare artisti nazionali e internazionali di primo piano, il BFlat continua ad offrire al pubblico un’esperienza unica fatta di ascolto, qualità artistica e atmosfera intima.

La direzione artistica di Marcotullio Coco ha contribuito in modo decisivo a costruire nel tempo una programmazione d’eccellenza, portando nel club centinaia di concerti e alcuni dei nomi più importanti della scena italiana ed internazionale.

Il concerto cagliaritano di Mario Venuti rappresenta un’occasione imperdibile per incontrare da vicino la sua musica in una veste intensa e autentica, in uno dei luoghi simbolo della cultura musicale cagliaritana.

