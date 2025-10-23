Sul palco
23 ottobre 2025 alle 15:31
Teatro, a Sanluri arriva Gianmarco TognazziNuova tappa per lo spettacolo "Paul Mc Cartney e i Beatles"
Domenica 26 ottobre, parte la stagione Cedac Sardegna a Sanluri.
Al teatro "Akinu Congia" andrà in scena "Paul Mc Cartney e i Beatles".
Come dice giustamente il titolo, si tratta di due leggende.
E Macca è leggenda due volte, anzi tre.
Prima con i tre amici di Liverpool, poi con gli "Wings", successivamente da solo.
Gianmarco Tognazzi racconterà, accompagnato da una band, come si formano e si mantengono le leggende.
