Domenica 26 ottobre, parte la stagione Cedac Sardegna a Sanluri.

Al teatro "Akinu Congia" andrà in scena "Paul Mc Cartney e i Beatles".

Come dice giustamente il titolo, si tratta di due leggende.

E Macca è leggenda due volte, anzi tre.

Prima con i tre amici di Liverpool, poi con gli "Wings", successivamente da solo.

Gianmarco Tognazzi racconterà, accompagnato da una band, come si formano e si mantengono le leggende.

© Riproduzione riservata