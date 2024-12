Talana e Urzulei si preparano a festeggiare il Natale e l’Epifania con due appuntamenti speciali. Gli eventi, organizzati in collaborazione dalle parrocchie dei due paesi ogliastrini, promettono di essere ricchi di canti, cultura, religione e momenti di convivialità. Si comincia il 21 dicembre a Talana, presso la chiesa Santa Marta nella quale, oltre alla Santa Messa per i pastori (animata dal coro Lizera di Orune) e alla novena di Natale previste per le 18, seguirà il Concerto di Natale con i cori Solene di Urzulei, Lizera di Orune e Gusana di Gavoi; un momento di fraternità curato dai pastori, dalla Pro Loco e dalla comunità parrocchiale è prevista per le 21 presso il centro San Michele.

L’ultimo appuntamento si terrà invece presso la parrocchia San Giovanni Battista nel comune di Urzulei il pomeriggio del 4 gennaio: si parte alle 17 con la Santa Messa animata dal coro Lizera, successivamente si ritroveranno gli stessi cori della data precedente per il Concerto dell’Epifania alle ore 18. L’intero evento si concluderà con un momento di fraternità presso l’oratorio parrocchiale di Urzulei. Questi momenti conclusivi sono di particolare importanza e unicità per vivere, celebrare e onorare la convivialità e gli elementi tipici della cultura folkloristica sarda.

